Washington suggère que Pékin a constaté dès novembre l'apparition du virus

(Belga) Les États-Unis, qui accusent la Chine d'avoir tardé à prévenir le reste du monde de l'apparition du nouveau coronavirus, ont suggéré jeudi que Pékin avait peut-être constaté les premiers cas dès novembre, et non en décembre comme l'affirment les autorités chinoises.

"Vous vous souviendrez que les premiers cas étaient connus par le gouvernement chinois peut-être dès novembre, en tout cas certainement mi-décembre, et ils ont mis du temps à signaler cela au reste du monde, y compris à l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo sur une radio locale de Washington. Jusqu'ici, les premiers cas évoqués remontent à décembre à Wuhan, ville du centre de la Chine considérée comme le berceau de l'épidémie. Mike Pompeo va donc plus loin, en parlant d'une possible connaissance chinoise de l'existence d'un virus dès novembre. Invité à réagir, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang, a fustigé des "propos totalement infondés". "Remettre en question la transparence de la Chine et se livrer à des manipulations politiques est un manque de respect pour les efforts et sacrifices consentis par le peuple chinois pour combattre l'épidémie", s'est défendu M. Geng. La Chine a révélé l'existence à l'OMS d'un foyer de cas de pneumonie à Wuhan le 31 décembre. Il y avait alors officiellement 44 cas recensés, dont 11 personnes qui avaient contracté une forme sévère de la pneumonie. L'OMS a communiqué publiquement sur ce virus pour la première fois le 4 janvier, mais n'a déclaré une "urgence de santé publique de portée internationale" que le 30 janvier. Pékin a toujours assuré avoir partagé les informations très rapidement, mais l'administration de Donald Trump l'accuse d'avoir tardé, et d'avoir dissimulé la gravité de la maladie, ce qui a permis, selon Washington, à l'épidémie de se propager à travers le monde et de tuer des dizaines de milliers de personnes. Les autorités américaines reprochent aussi à l'OMS d'avoir fait trop confiance à la Chine et d'avoir négligé une alerte de Taïwan qui aurait prévenu dès fin décembre d'une probable transmission humaine du virus. (Belga)