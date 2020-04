Le ramadan débute ce vendredi: le fait de jeûner peut-il rendre plus fragile face au coronavirus?

Le ramadan, mois de jeûne et de prière, débute vendredi sous le signe du confinement pour des centaines de millions de musulmans dans le monde, privés de mosquées et de réjouissances familiales.

A ce stade aucune étude ne s’est penchée sur le lien entre le coronavirus et le jeûne. D’après l’Organisation mondiale de la Santé, les personnes en pleine forme peuvent jeûner. Rien n’indique qu’on serait plus fragile ou que l'on aurait une moins bonne immunité quand on jeûne.

Par contre, si vous êtes atteint du coronavirus, l’OMS conseille de ne pas jeûner qu'il s'agisse d'une jeûne religieux ou thérapeutique d’ailleurs. Cela rejoint les recommandations de l’Exécutif des musulmans de Belgique. Quand on est malade, on est dispensé de jeûne pendant le ramadan.

Cette année, il y a une mesure particulière pour toutes les personnes qui travaillent en première ligne face à l’épidémie : personnel soignant dans les homes ou les hôpitaux, personnel des entreprises de pompes funèbres entre autres. Ceux qui ont des journées éreintantes, stressantes, et ne se sentent pas capables de jeûner peuvent rompre le jeûne et le reporter, toujours d’après l’Exécutif des musulmans de Belgique.

