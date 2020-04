Coronavirus en Belgique: par crainte pour l'emploi de nombreux Belges, l'Union Wallonne des Entreprises demande des mesures claires

Le coronavirus pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'économie, avec 60.000 emplois qui pourraient être perdus. C'est plus que lors de la crise financière de 2008. En direct dans le RTL INFO 13h, la directrice de l'Union Wallonne des Entreprises a demandé des mesures claires de la part du Conseil national de sécurité.

Le Conseil national de sécurité se réunit ce vendredi à 14h30. Pour que le coronavirus ne coûte pas leur emploi à trop de citoyens, Cécile Néven, directrice de l'Union Wallonne des Entreprises, a souhaité lancé un appel au Conseil national de sécurité dans le RTL INFO 13h. "On admet clairement maintenant que le coronavirus n'est pas quelque chose que l'on va régler en un mois. Je pense qu'on va encore devoir vivre avec ce virus pendant plusieurs mois, ça va être long. Et ce qu'on attend du Conseil national de sécurité, c'est qu'il puisse rouvrir des perspectives pour qu'on puisse cohabiter avec ce virus en permettant une reprise progressive des activités, bien entendu dans le respect absolu des directives de sécurité et sanitaires qui nous seront édictées. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les collaborateurs. Je pense qu'ils doivent aussi retrouver leur emploi et leurs revenus."

Elle ajoute: "Ce qu'on attend du CNS, ce sont vraiment des directives très claires, qui soient compréhensibles par tous, qui ne soient pas équivoques. Je pense qu'il faut absolument éviter la confusion. Je vais prendre un exemple très clair: je suis un chef d'entreprise, j'ai un de mes collaborateurs qui présentent des symptômes, je dois pouvoir exactement savoir quoi faire, comment le faire, avec quel matériel et dans quel timing. C'est à cet égard qu'il va falloir effectivement des directives très claires".

