Coronavirus - Facebook lance un concurrent à Zoom et Skype

(Belga) Facebook lancera bientôt "Messenger Rooms", un service permettant de passer des appels vidéo associant des groupes comptant jusqu'à cinquante personnes. Il fera concurrence à Zoom, Google Meets et Skype, qui proposent déjà des services similaires pour les appels de groupe.

Les utilisateurs pourront créer des "pièces" virtuelles pour passer des appels vidéo à partir de Facebook ou Messenger, via un smartphone ou un ordinateur. Il sera possible de participer, même sans compte Facebook et sans rien avoir installé au préalable sur l'ordinateur. Contrairement à la version gratuite de Zoom, les appels vidéo ne seront pas limités dans le temps. L'approche de Facebook est moins "business" que ses concurrents. Le réseau social promet des éléments amusants, comme des filtres d'oreilles de lapin ou des yeux d'alien, mais aussi des jeux et des arrière-plans. Messenger Rooms fonctionnera d'abord à partir de Messenger, puis pour Facebook, Instagram Direct et WhatsApp. Le service sera disponible au cours des tout prochains jours dans certains pays. La Belgique et le reste du monde suivront dans les semaines à venir. (Belga)