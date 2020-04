Une rixe éclate au centre Fedasil de Mouscron et fait plusieurs blessés

(Belga) De vives tensions ont éclaté au sein du Refuge, le centre pour migrants installé par Fedasil à Mouscron, relatait vendredi soir Sudpresse et L'Avenir. Plusieurs demandeurs d'asile se sont battus violemment. L'altercation a fait au moins deux blessés et a nécessité l'intervention de nombreux policiers.

Pour une raison encore inconnue, plusieurs personnes en sont venues aux mains. Rapidement d'autres demandeurs d'asile sont intervenus, rendant la situation de plus en plus tendue. Des policiers armés de boucliers ainsi que la brigade canine ont pénétré dans l'enceinte du refuge. Plusieurs ambulances étaient également sur place et il est fait état de plusieurs blessés. Le calme était revenu aux alentours de 23h00. Fedasil a indiqué qu'il ne communiquera qu'à partir de lundi sur cet incident. (Belga)