Coronavirus - Le Syndicat des locataires se réjouit de l'aide au loyer accordée aux locataires

(Belga) Le Syndicat des locataires se réjouit de la prime octroyée à certains locataires par le gouvernement bruxellois, à l'initiative de la Secrétaire d'État au Logement bruxelloise Nawal Ben Hamou. Cette prime unique de 214, 68€ va toucher une partie des locataires impactés par la pandémie du coronavirus.

Le secrétaire général du syndicat, José Garcia, a tenu à remercier les locataires pour la "pression exercée auprès des divers ministres régionaux" et leur demande de se manifester au cas où ils ne recevraient pas cette prime qualifiée de "semi-automatique". "Notre organisation estime néanmoins qu'il aurait été plus judicieux et équitable que le gouvernement ne 'paye' pas lui-même cette aide directe au loyer", indique cependant M. Garcia. "En effet, cette prime, qui ira directement dans la poche des bailleurs, les protège en quelque sorte des effets économiques directs et néfastes de cette crise. En d'autres termes nous aurions préféré une exonération partielle du loyer plutôt qu'une allocation loyer." (Belga)