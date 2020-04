Météo - Grisaille matinale avant un ensoleillement généralisé

(Belga) Le ciel sera ensoleillé dans la matinée, après dissipation de la grisaille matinale, indique samedi l'Institut royal météorologique (IRM). Il restera dégagé dans l'après-midi, sous des températures moins hautes que durant la semaine.

Les maxima ne dépasseront pas 14°C à la côte. Elles s'élèveront jusqu'à 16°C sur les hauteurs ardennaises, 18°C au centre et 20°C en Gaume. Le vent restera cependant faible à modéré. Dans la nuit, le ciel restera généralement dégagé et présentera par endroits de la brume ou du brouillard. Les températures oscilleront alors entre 0 et 5°C, avec un risque de faibles gelées en Ardenne. Dimanche, le ciel sera à nouveau ensoleillé. Quelques voiles de nuages élevés feront leur apparition à partir de l'ouest en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 13 et 18°C. Le vent sera généralement faible de nord à nord-est. (Belga)