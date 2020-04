Déconfinement: pouvez-vous prendre l'air dans les Ardennes ou louer un appartement à la Côte?

Le coronavirus en Belgique a entraîné une période de confinement pour 11 millions de Belges. Comment va s'organiser le déconfinement de la population? Le Conseil national de sécurité s'est accordé sur un déconfinement progressif, qui s'étend sur trois phases distinctes.

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a jeté les bases, vendredi, de la stratégie de déconfinement que suivra la Belgique. Fidèles à la tradition nationale des réunions interminables, les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se sont réunis durant presque huit heures pour s'accorder sur un schéma en plusieurs phases. Bon nombre d'incertitudes demeurent. "Le déconfinement est une opération jamais réalisée dans l'histoire de notre pays", a fait remarquer la Première ministre, Sophie Wilmès.

Via notre bouton orange Alertez-nous, vous êtes nombreux à nous faire parvenir vos interrogations. Parmi elles, certaines concernent les déplacements autorisés. "Pouvez-vous me dire si je peux me rendre dans ma seconde résidence à la Côte Belge?", nous questionne Johan.

Voici les informations dont nous disposons au sujet des déplacements dits non-essentiels telles que les excursions à la Côte. Pour rappel, les échéances indiquées ce vendredi par la Première ministre sont amenées à être modifiées en fonction de l'évolution de l'épidémie.

1. Aujourd'hui, les déplacements non-essentiels à travers le pays restent interdits.

Les citoyens doivent rester chez eux. Seuls les déplacements considérés comme essentiels ou pour raison urgente sont permis. Les déplacements vers les Ardennes ou à la Côte restent donc proscrits. Il en est de même pour les voyages à l'étranger.

2. A partir du 18 mai: les excursions d'une journée et des déplacements vers les résidences secondaires en Belgique à nouveau possibles

C'est seulement à partir du 18 mai, soit lors du déclenchement de la phase 2, que les déplacements non-essentiels pourraient à nouveau être envisagés. Cela concerne à la fois les excursions d'une seule journée à travers le pays ainsi que les déplacements pour rejoindre sa seconde résidence.

Avant le 18 mai, impossible d'envisager ces déplacements. A partir cette date, les autorités pourraient les autoriser à nouveau.

3. A partir du 8 juin: les voyages de plus d'une journée en Belgique et hors du pays autorisés?

Pour voyager à travers le pays durant plus d'une journée, il faudrait attendre au minimum le 8 juin. Il en est de même pour les voyages à l'étranger. L'autorisation des camps des mouvements de jeunesse et les stages de vacances doit également encore être étudiée.

"La propagation du Covid-19 a été ralentie, mais le virus n'a pas disparu", a dit Mme Wilmès à l'issue d'une longue réunion de crise consacrée au déconfinement.

Le scénario suivi sera largement tributaire de l'évolution de la situation sanitaire. Il n'est pas définitif, un retour en arrière n'est pas exclu si le virus devait connaître un regain et mettait à nouveau sous pression le système hospitalier.

"Rien n'est gravé dans le marbre et certainement pas les échéances", a averti Mme Wilmès.

CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

CORONAVIRUS en Belgique: voici les mesures décidées lors du Conseil national de sécurité