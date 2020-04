L'OMS met en garde contre l'idée de "passeports d'immunité"

(Belga) L'Organisation mondiale de la santé (OMS) tient à mettre en garde les gouvernements contre l'idée d'émettre des sortes de "passeports d'immunité" aux citoyens ayant été contaminés par le coronavirus et s'en étant ensuite débarrassé. Il n'y a actuellement pas de certitude sur le fait qu'une personne précédemment infectée ne puisse plus développer la maladie Covid-19, rappelle l'OMS.

L'idée circule ces derniers temps, dans le cadre des stratégies de déconfinement qui petit à petit se mettent en place dans divers pays. Certains responsables évoquent la possibilité d'émettre une sorte de certificat d'"immunité" pour les personnes pouvant prouver qu'elles ont développé des anticorps au coronavirus SARS-CoV-2, de telle sorte que ces personnes puissent sans attendre reprendre une vie normale. Mais selon l'OMS, il n'y a actuellement pas de preuves scientifiques "que les personnes qui se sont rétablies du Covid-19 et ont des anticorps sont protégées contre une seconde contamination". Par ailleurs, il y a différents tests qui ont été mis sur le marché et qui visent à détecter la présence d'anticorps, qui ne sont pas tous fiables. Malgré tout, l'organisation encourage les tests dépistant les anticorps "car ils sont essentiels pour comprendre l'étendue de la contamination et les facteurs de risque qui y sont liés". (Belga)