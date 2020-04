Du soleil programmé jusqu'à mardi

(Belga) C'est un nouvel après-midi éclaboussé de soleil qui nous attend, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera toutefois plus frais que les jours précédents, avec des maxima compris entre 13 et 16 degrés en Ardenne ainsi qu'à la Côte et jusqu'à 20° en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré de secteur nord­ est.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera généralement dégagé puis de la brume ou du brouillard pourront se former. Dimanche, après dissipation de la grisaille matinale, le temps sera à nouveau ensoleillé. Quelques voiles de nuages élevés feront leur apparition à partir de l'ouest en cours d'après­ midi. Les maxima varieront entre 14 degrés à la mer, 19 degrés dans le centre et 20 degrés en Lorraine Belge. Le vent sera généralement faible de nord à nord­ est. Ce lundi, en matinée, le temps sera assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. Davantage de nuages seront présents l'après­-midi, surtout en Ardenne mais le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes et 21 degrés dans le centre. Mardi, le temps deviendra instable et un coup de tonnerre pourrait déchirer les airs. (Belga)