Le kern et les présidents de partis approuvent deux arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux

(Belga) Les principaux ministres du gouvernement fédéral et les présidents des dix partis soutenant les pouvoirs spéciaux accordés à l'exécutif de Sophie Wilmès ont validé samedi deux arrêtés royaux dans le cadre de la lutte contre la crise liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès du cabinet de la Première ministre.

Le premier arrêté royal, proposé par le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) et la ministre des Affaires Sociales Maggie De Block (Open Vld), porte sur un fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du Covid-19. Le deuxième arrêté royal, présenté par Maggie De Block et le ministre des Indépendants Denis Ducarme (MR), porte sur la période d'incapacité de travail pour indépendants et conjoints aidants. Cette réunion virtuelle par téléconférence, devenue hebdomadaire, rassemble les principaux ministres fédéraux et les présidents des partis qui ont approuvé les pouvoirs spéciaux, à l'exception de la N-VA, qui est représentée par son chef de groupe de la N-VA à la Chambre, Peter De Roover. (Belga)