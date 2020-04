Déconfinement: allez-vous pouvoir retourner faire vos courses sur les marchés?

Le coronavirus en Belgique a entraîné une période de confinement pour 11 millions de Belges. Comment va s'organiser le déconfinement de la population? Le Conseil national de sécurité s'est accordé sur un déconfinement progressif, qui s'étend sur trois phases distinctes.

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a jeté les bases, vendredi, de la stratégie de déconfinement que suivra la Belgique. Fidèles à la tradition nationale des réunions interminables, les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se sont réunis durant presque huit heures pour s'accorder sur un schéma en plusieurs phases.

Quelques heures après la présentation de cette stratégie de déconfinement, les questions affluent via le bouton orange Alertez-nous. Vous êtes nombreux à nous demander quand les marchés vont-ils pouvoir reprendre. Interrogé sur les détails des mesures à venir, le porte-parole du centre de crise Covid-19 Benoit Ramacker a rappelé : "Tout le monde aimerait revivre comme avant. Malheureusement, la situation est ce qu'elle est. Le virus est toujours là. On va devoir évoluer progressivement, étape par étape. Pour toutes les questions individuelles, soyez patients. Dans les jours et semaines qui viennent, on pourra vous guider au mieux pour revivre au mieux avec ce virus".

À la décision du bourgmestre

Les marchés et autres activités ambulantes sont interdits depuis la mi-mars. Toutefois, "les échoppes d’alimentation dans les zones ne disposant pas d’infrastructures commerciales alimentaires (ex : supermarchés)" sont possibles précise le centre de crise. Il revient au bourgmestre de décider "sur base des besoins dans sa commune, si un marché est nécessaire dans le cadre de la continuité de l’approvisionnement alimentaire".

Comme l'explique Benoit Ramacker, ces règles prévalent en l'absence de nouvelles règles précises énoncées à ce sujet par le Conseil national de sécurité. De plus, les phases présentée vendredi constituent un scénario largement tributaire de l'évolution de la situation sanitaire. Il n'est pas définitif, un retour en arrière n'est pas exclu si le virus devait connaître un regain et mettait à nouveau sous pression le système hospitalier.

Néanmoins les tenanciers d’un étal de marché peuvent organiser poursuivre la vente en s'adaptant. Il leur est autorisé de livrer à domicile sur commande à condition de respecter les mesures de distanciation sociale.

