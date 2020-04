Encore une après-midi sous le soleil

(Belga) Un ciel ensoleillé, avec quelques nuages ou voiles d'altitude, est attendu cet après-midi, pour des températures atteignant de 14 (mer) à 19 degrés (Lorraine belge). La nébulosité se fera plus abondante dans les prochains jours.

Dimanche soir, le ciel sera peu nuageux à serein, avant que des nuages de moyenne altitude ne s'étendent, surtout sur la moitié ouest du pays. Quelques champs de brume ou de brouillard local pourront se former, mais le temps restera sec, selon les prévisions de l'IRM. Lundi, une alternance entre éclaircies et passages nuageux est attendue, avec un temps sec jusqu'en soirée. Les maxima gagneront quelques degrés, pour atteindre 17 degrés au littoral et 21 ou 22 degrés sur le centre. Le vent sera d'abord faible de secteur sud, puis il s'orientera au sud-ouest en devenant faible à modéré. Au littoral, une brise de mer se mettra en place l'après-midi avec un vent modéré de nord-ouest. Lundi soir et durant la nuit, la nébulosité augmentera depuis la frontière française avec localement un risque d'averse. Les nuages s'amoncelleront et en fin de nuit, une perturbation atteindra le sud-ouest du pays avec des pluies plus régulières. Les températures resteront très douces, ne descendant pas sous les 9 à 12 degrés. Mardi, une nébulosité abondante et la possibilité de quelques fortes averses sont à attendre.