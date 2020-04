Pourquoi le Conseil national de sécurité s'est-il fini à 22H vendredi? La réponse de Sophie Wilmès

Sophie Wilmès était l'invitée de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. La Première ministre a présenté le plan de déconfinement pour la Belgique vendredi à 22H, à la suite d'un Conseil national de sécurité qui a duré sept heures.

Pascal Vrebos: Pourquoi le Conseil national de sécurité de vendredi a-t-il duré sept heures? Un accord a-t-il été difficile à atteindre? Ou y avait-il trop de détails à régler?

Sophie Wilmès: Je pense que la première erreur qui est faite, c'est de penser qu'on a travaillé sur le plan de déconfinement en une après-midi, même si elle a duré sept heures. Ça fait des semaines qu'on se réunit très fréquemment avec les entités fédérées. Le deuxième point, c'est que déconfiner, on ne l'a jamais fait. C'est une première pour la Belgique et pour le Monde à plusieurs égards. C'est une manière de réinventer l'organisation de la société. Aussi bien au niveau du monde du travail qu'au niveau du monde privé, sportif, etc. Ça ne se fait pas en une, deux, trois. Ça ne se fait pas au bout d'une table en disant 'Oui on va faire comme ça'. Ce qui a pris du temps tout au long de cette semaine, ce n'est pas tellement de trouver le consensus. C'est de bien s'assurer que nous comprenions les mêmes choses et que nous nous mettions d'accord en même temps sur les mêmes choses. Nous sommes nombreux, et je pense qu'il faut pouvoir souligner qu'en Belgique on puisse se mettre d'accord entre entités fédérale et fédérées.

Pascal Vrebos: Que répondez-vous à ceux qui ont dit notamment que cette conférence de presse, c'était trop tard, que c'était brouillon, etc.?

Sophie Wilmès: La première chose que je dis, c'est que quand il y a des critiques sur une manière de communiquer, il faut pouvoir l'entendre. L'autre chose qui est aussi fondamentale, c'est que c'est, peut-être pas une tradition, mais une manière de fonctionner. En Belgique, quand nous prenons des décisions, nous communiquons immédiatement. Et si c'est à 22h, je suis navrée pour ceux qui ont dû attendre, mais je préfère que la décision soit prise de manière rigoureuse, et puis qu'elle soit communiquée après. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons communiqué une décision. Entre maintenant, le 4 mai, le 11 mai et le reste de la gestion de la crise, il y a du temps. Et il y aura énormément de temps pour la communication, qu'elle soit faite par des experts, des politiques ou encore des observateurs.