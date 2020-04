Sophie Wilmès répond sèchement aux critiques d'Ecolo: "Complètement à côté de la plaque"

Sophie Wilmès était l'invitée de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. La Première ministre a notamment répondu à la fameuse question de l'émission, "la question qu'on n'ose pas poser… mais qu'on pose quand même".

Pascal Vrebos: On a beaucoup lu sur les réseaux sociaux une critique qui revenait: on a privilégié l'économie à l'humain. Et même Ecolo a fait un communiqué de presse en disant "On relance le commerce sans autoriser les personnes à retrouver ses proches, nous ne pouvons pas le concevoir". Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Parce que là, Ecolo y va!

Sophie Wilmès: Je vais répondre deux choses. Je pense qu'il y a un moment pour travailler tous ensemble à la lutte contre la propagation du virus et un moment pour faire de la politique politicienne.

Pascal Vrebos: Oulah! C'est ce qu'ils font?

Sophie Wilmès: Pourquoi est-ce que je dis ça, parce qu'Ecolo semble oublier que toutes ces mesures sont prises en concertation avec les entités fédérées, dont ils font partie. Ils font partie de ces gouvernements (ndlr: Ecolo fait partie des majorités à la Région Bruxelles-Capitale, à la Wallonie et aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles). Et puis sur le fond, c'est inexact. Donc ça ne va pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit: c'est un subtil équilibre, entre d'abord la santé de nos concitoyens, le développement de la vie sociale, sportive, humaine… et toute la partie économique. Et quand on binarise (ndlr: découper en deux) le monde et qu'on dit: 'C'est ou l'économie ou l'humain'. Je pense qu'on est complètement à côté de la plaque au niveau de la réalité. Il y a un troisième point. Vous aurez remarqué qu'on ouvre en phase 1 de manière totalement incomplète les commerces et qu'on ouvre parallèlement aussi la possibilité plus large à pouvoir voir quelqu'un qui est en dehors de votre bulle de contact. Avant c'était une personne, maintenant c'est deux personnes avec qui vous pouvez aller vous balader, échanger… tant que vous respectez évidemment les mesures de distanciation. C'est pour votre santé. Il n'y a pas de raison, là, qu'on nous explique qu'on a négligé l'humain.