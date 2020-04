Un député Groen veut ouvrir les académies et les églises pour accueillir des élèves

(Belga) Le député flamand Jeremie Vaneeckhout (Groen) appelle dimanche à ouvrir davantage d'espaces pour accueillir des élèves dès le 4 mai. Concrètement, les académies, les églises ou encore les centres culturels, qui ne sont pas ouverts en ce moment en raison des mesures prises contre le coronavirus, pourraient en accueillir, estime-t-il.

De plus en plus de personnes vont reprendre le travail avec le déconfinement progressif annoncé vendredi par le Conseil national de sécurité. Au 4 mai, cela concerna environ 700.000 personnes. "De nombreux parents qui travaillent vont envoyer leurs enfants à l'école" où une garderie est toujours organisée, relève l'élu. Le député flamand estime donc que le gouvernement régional devrait faire plus d'efforts pour fournir des locaux supplémentaires. Groen propose ainsi d'encourager les villes et les communes à ouvrir des bâtiments publics à cet effet. "Nous pensons aux académies d'art, aux églises vides, aux centres culturels, mais aussi aux salles de sport qui ne sont pas utilisées actuellement", indique-t-il. "Au total, la Flandre compte 1,2 million d'élèves. Il est inconcevable que tous ces enfants se tiennent à distance dans une cour." (Belga)