Un couple sinistré après l'incendie d'une habitation dans le Tournaisis

(Belga) Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi dans une habitation de Ramegnies-Chin (Tournai). Quatre corps de pompiers sont intervenus. La maison n'est plus habitable. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été informées dimanche après-midi, vers 17h15, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située le long de la rue de Bailleul à Ramegnies-Chin. Deux autopompes, un camion-échelle, quatre camions-citernes et un véhicule de commandement des casernes de Tournai, Estaimpuis, Mouscron et Antoing, ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des pompiers, une partie de la toiture était déjà embrasée. Les occupants de l'habitation, un couple, avaient pu quitter les lieux. Le feu a pris pour une raison actuellement indéterminée, au 1er étage avant de se propager à la toiture. On ne déplore donc aucune victime. Malgré les moyens qui ont été déployés, l'habitation a subi de très importants dégâts dus au feu, aux fumées noires et à l'eau. Elle n'est plus habitable. Ses occupants devront être relogés. (Belga)