Coronavirus - Bill Gates va consacrer l'ensemble de ses fonds à la lutte contre le coronavirus

Bill Gates, le fondateur de la société américaine Microsoft, va investir l'entièreté des ressources de sa fondation "Bill & Melinda Gates" dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Ce fonds contient plus de 40 milliards de dollars (37 milliards d'euros). Cet argent est normalement destiné à lutter contre diverses maladies telles que le sida, la polio et le paludisme. Mais, il va leur être retiré, a déclaré Bill Gates dans une interview accordée au Financial Times.

"Notre organisation était jusqu'ici concentrée sur l'éradication du VIH, du paludisme et de la polio, mais nous allons à présent affecter" nos ressources à la lutte contre le coronavirus, a déclaré le milliardaire et philanthrope. Bill Gates s'est également exprimé sur l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le président américain Donald Trump, qui a récemment dénoncé sa "mauvaise gestion" de la pandémie liée au nouveau coronavirus, a suspendu le financement des Etats-Unis à l'organisation internationale basée à Genève (Suisse). "L'OMS est très importante et devrait en fait recevoir un soutien supplémentaire pour jouer son rôle dans cette épidémie", a estimé M. Gates, ajoutant qu'il ne pensait pas que Trump lui retirerait réellement son aide financière.