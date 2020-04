Coronavirus - Un maillot de Maradona rapporte 55.000 euros à une fondation napolitaine

(Belga) Un maillot argentin porté par Diego Maradona a été vendu aux enchères pour 55.000 euros ce weekend à Naples. Les bénéfices iront à une fondation napolitaine qui vient en aide aux personnes touchées par la pandémie de Covid-19 qui fait rage en Italie.

"Je suis ému de vous dire que je vais me séparer de ce maillot après 33 ans", a déclaré Ciro Ferrara, qui a reçu ce maillot en juin 1987 lors de ses débuts avec la sélection italienne à l'occasion d'un amical contre l'Albiceleste. Les deux joueurs ont joué ensemble à Naples, remportant deux titres de Serie A en 1987 et 1990. L'ancien défenseur a créé la 'Fondazione Cannavaro Ferrara' en compagnie des frères Fabio et Paolo Cannavaro, également natifs de Naples. "Nous avons gagné un nouveau match, peut-être le plus important", a écrit Maradona sur Facebook. "Nous l'avons remporté ensemble, comme nous l'avons toujours fait." (Belga)