Coronavirus - Fin d'un couvre-feu de quatre jours dans 31 villes et provinces turques

(Belga) Les Turcs sont à nouveau autorisés à quitter leur domicile à Istanbul et dans trente autres villes et provinces après quatre jours la levée dimanche à minuit d'un couvre-feu de quatre jours.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé un confinement strict de quatre jours dans 31 villes et provinces du pays, dès la veille du Ramadan, afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus. Jeudi et vendredi, les magasins étaient encore restés ouverts une demi-journée mais les résidents avaient dû se confiner à la maison durant tout le weekend, avec peu d'exceptions. Les rues sont restées pour la plupart vides et calmes, alors que les habitants s'en sont tenus aux règles. La rupture du jeûne du Ramadan, qui a débuté vendredi, n'était pas autorisée en groupe. Les autorités turques ont imposés des couvre-feu durant les weekends dans 31 villes et provinces durant trois semaines, des restrictions plus strictes s'appliquent en outre aussi aux moins de 20 ans et aux plus de 65 ans. Le ministre de la Santé truc, Fahrettin Koca, a annoncé dimanche soir sur Twitter que 2.357 personnes avaient été testées positives au Covid-19, et que 99 personnes étaient décédées des suites de la maladie. La Turquie a recensé au total 110.000 cas de coronavirus, et 2.800 morts. Selon les données officielles, 890.000 personnes ont été testées à ce jour dans la république. (Belga)