Coronavirus en Belgique: pourquoi le nombre d'admissions à l'hôpital se stabilise autour des 200?

Depuis quelques jours, le nombre de nouvelles hospitalisations dues à la pandémie de coronavirus en Belgique stagne aux alentours des 200. Lors de la conférence de presse de ce lundi, Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus a expliqué pourquoi.

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce lundi 27 avril au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures. Pour ce dimanche, la Belgique a enregistré 127 nouvelles hospitalisations. C'est moins que les jours précédents, où la tendance stagnait à 200. Le virologue Marc Van Ranst s'était exprimé ce sujet samedi sur la chaîne VTM NEWS. Selon lui, "ce nombre doit continuer à baisser" et devrait passer "sous la barre des 100 par jour" pour qu'on autorise les magasins à rouvrir le 11 mai prochain.

Comment expliquer que la tendance de nouvelles admissions à l'hôpital reste au-dessus de 200 ? Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, l'a expliqué durant la conférence de presse de ce lundi. Il a commencé par une mise en garde: "Ces derniers jours, il semble que le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilisent dans cette zone de 200 admissions par jour. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins mais ce sont les chiffres de dimanche, donc il faut encore voir si ça continue comme ça. J'espère tout de même que dans les jours qui suivent, les chiffres vont diminuer. Entretemps, on constate que cela semble se stabiliser un peu".

"Faire une distinction entre deux dynamiques"

Il continue: "Je pense qu'il faut faire une distinction entre deux dynamiques qui se font en parallèle. Il y a ce qui se passe dans la population en général et la situation dans les maisons de repos. Ce qu'on voit dans les chiffres est une augmentation procentuelle des gens âgé qui sont hospitalisés. Dans les chiffres des hôpitaux, on voit que le pourcentage des gens en-dessous de 80 ans hospitalisés diminue proportionnellement. Le pourcentage des gens plus âgés que 80 ans semble augmenter. Ce qui reflète probablement un peu la situation dans les maisons de repos. J'espère que cela va commencer à diminuer dans les prochains jours".

Le virologue Marc Van Ranst avait également expliqué dimanche sur Twitter que les critères pour le début du déconfinement ne doivent pas s'appuyer sur le nombre de décès, mais bien sur le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital.

