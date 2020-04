Coronavirus en Belgique - Les résidents et le personnel d'un home d'Ecaussinnes testés le 15 avril… pour rien: les tests ont fini à la poubelle

Tous les résidents d'un home du CPAS d'Ecaussinnes ont subi un test de dépistage du Covid-19 le 15 avril dernier… pour rien. Tous les tests ont fini à la poubelle parce qu'ils n'ont pas été analysés assez rapidement. Ils doivent être pris en charge dans les 48 heures.

Les tests réalisés ce matin dans un home du CPAS d'Ecaussinnes ont un goût de déjà-vu. Suite au problème survenu dans la chaîne de contrôles, une grande partie des 60 travailleurs du site ont été re-testés aujourd'hui. L'attente devient longue pour eux. "Je voudrais bien avoir la réponse, savoir si ou non, je suis contaminée", explique Sabrina, infirmière stagiaire.

Le 15 avril dernier, le personnel avait passé le premier test. Un problème était: le système d'encodage informatique semblait saturé et une version papier avait été adoptée. Les tests sont arrivés au laboratoire sans pouvoir être reliés au personnel. "On était surtout déçus de la problématique, explique Marc Jacobs, directeur du home CPAS "Résidence de Scaussene". Il y avait peut-être un manque d'informations qui avaient été données. On aurait pu être mieux informés au départ, en disant que les tests ne sont pas possibles."

Des membres du personnel confinés

Du côté de la commune, on déplore cet incident, en soulignant les longs délais d'attente imposés aux travailleurs, mais aussi des conséquences sanitaires potentielles. "Il y a des situations qui ont évolué, des membres du personnel ont commencé à présenter des symptômes ont dû être écartés, déclare Xavier Dupont, bourgmestre PS d'Ecaussinnes. Ils sont maintenant en confinement pour gérer personnellement le Covid-19. Peut-être que si nous avions eu les résultats, nous aurions pu prendre des mesures plus tôt."

Dans ce home, trois résidents sont décédés du coronavirus depuis le début de la crise.

