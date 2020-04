La Ville de Namur va offrir 150.000 masques à sa population

(Belga) La Ville de Namur va finalement offrir gratuitement 150.000 masques à ses citoyens, a indiqué lundi son bourgmestre, Maxime Prévot. Initialement, 50.000 masques à prix coûtant avaient été annoncés.

Les autorités communales entendent apporter leur contribution en complément au masque promis à chaque citoyen par le gouvernement fédéral. En outre, un seul masque par personne n'est pas suffisant, a souligné Maxime Prévot. Si le masque ne sera pas obligatoire partout, il est néanmoins fortement recommandé. Quelque 20.000 masques sont en train d'être produits par un réseau de bénévoles. Les 130.000 autres ont été commandés à une entreprise wallonne pour garantir un maximum de sécurité dans l'approvisionnement. Sachant que le territoire namurois compte 112.000 habitants (dont 96.000 de 12 ans et plus), chacun pourra ainsi avoir au moins un masque. Les masques fournis seront tous en tissu et répondront à la norme française AFNOR, à laquelle le gouvernement fédéral a décidé de se référer. Ils seront distribués dans les pharmacies namuroises, notamment afin de garantir les bons conseils d'usage. Les modalités pratiques pour leur enlèvement seront communiquées ultérieurement. La Ville de Namur souhaite notamment s'assurer du lieu de résidence des personnes qui viendront en retirer et éviter les abus. Les premiers masques produits par le réseau dé bénévoles seront fournis rapidement et en priorité aux personnes en situation de précarité ou qui présentent une grave maladie. Les services d'accueil pour enfants et les travailleurs devant emprunter les transports en commun - avec attestation de leur employeur - seront également les premiers concernés. La livraison des 130.000 masques supplémentaires est attendue entre le 15 et le 20 mai, a encore précisé Maxime Rrévot. Afin de pouvoir proposer encore plus de masques, la Ville de Namur a aussi lancé un appel à ses comités de quartiers afin qu'ils se mobilisent pour en produire. Comme c'est le cas avec les bénévoles, le matériel nécessaire leur sera fourni gratuitement. (Belga)