La Wallonie débloque 7,3 millions d'euros pour fournir un masque à chaque citoyen

(Belga) Le gouvernement wallon a débloqué une enveloppe de 7,3 millions d'euros à destination de l'ensemble des villes et communes de la Région afin de financer l'achat de masques de protection normés, à concurrence d'un masque par habitant et d'un montant forfaitaire de 2 euros par habitant, a-t-il annoncé lundi soir.

Vendredi, à l'issue du Conseil national de sécurité, la Première ministre Sophie Wilmès avait déjà indiqué que les autorités fédérales et fédérées s'engageaient "à fournir gratuitement à chaque citoyen au moins une protection en tissu normée couvrant la bouche et le nez." Concrétisation wallonne de cette annonce, le budget alloué par l'exécutif permettra de soutenir les communes, actrices de premier plan de ce dispositif, souligne-t-on au cabinet du ministre régional des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne. Si nombre d'entre elles ont déjà pris des initiatives pour fournir un masque à leur population, isolément ou au sein de structures supra-communales, d'autres n'ont en effet pas encore franchi le pas. Un état des lieux des besoins est actuellement dressé, en collaboration avec l'Union des villes et des communes de Wallonie (UVCW), précise le gouvernement qui encourage les communes à recourir aux marchés cadres mis en place au niveau supra-local ou intercommunal le plus proche pour faciliter l'achat des masques. La gestion des commandes, le paiement et la distribution s'opéreront à l'échelon local, le mieux à même d'assurer l'efficacité de la mise en œuvre, ajoute l'exécutif. "Le financement de l'opération, qu'elle ait été anticipée ou qu'elle soit mise en œuvre à la suite de la décision des autorités régionales, sera assuré par la Wallonie, dans les conditions précisées", selon le gouvernement. (Belga)