Réouverture des commerces: "Mettre de côté les vêtements touchés?" Une règle "irréaliste" pour cette gérante d'un magasin

Les magasins de prêt à porter ont déjà tout prévu pour accueillir à nouveau des clients. Certaines enseignes nous en ont fait la démonstration la semaine dernière. Des commerçants émettent toutefois des doutes sur la faisabilité de toutes les mesures de sécurité.

Dans un magasin bruxellois, dans lequel nos journalistes se sont rendus ce lundi, les ventes en ligne remplacent le service en boutique. Mais l’équipe n’attend qu’une chose : retrouver sa clientèle dans ses rayons, si possible le 11 mai. Pour cela, il y a des règles strictes à retenir: un client par 10m2, 30 minutes maximum sur place et des mesures d’hygiène renforcées.

"On conseille le port du masque. En tout cas, nous, on en portera toute la journée. On essayera de garder la distanciation sociale autant que possible", indique Cyrielle Carpentier De Changy, la gérante du magasin.

Par prudence, les cabines vont être fermées, ici les essayages se feront à la maison. Reste un problème : mettre de côté les vêtements touchés par les clientes. Irréaliste pour cette gérante. Une telle mesure obligerait à fermer au bout 10 minutes.

"On nous demande de mettre de côté un article qui aurait été touché et le mettre en quarantaine pendant 24h. C’est impossible, on n’est pas équipé au niveau du stock pour bloquer un article 24h. Au niveau logistique, me souvenir que telle pièce est là depuis 12h et celle-ci depuis 13h, c’est tout à fait impossible", estime Cyrielle Carpentier De Changy.

Les virologues ne peuvent donner aucune certitude sur la durée de vie exacte du virus sur un tissu. Cela peut varier de 12h à 24 heures. La prudence reste donc le meilleur conseil selon les experts.

"Il faut se rendre compte que ce virus peut survivre sur des surfaces. On ne sait pas pendant combien d’heures. Je pense que potentiellement ce virus va pouvoir survivre sur les tissus. Je propose donc d’être prudent et peut-être mettre les vêtements de côté pendant 12 ou 24h", explique Herman Goossens, microbiologiste à l’Université d’Anvers.

La réouverture des commerces s’annonce complexe. Nul doute qu’il faudra changer ses habitudes en choisissant à distance en faisant confiance aux conseils de la vendeuse.

> Coronavirus en Belgique: les dernières infos

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)

> CORONAVIRUS: RTL INFO répond à vos questions