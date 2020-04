Coronavirus - Le Parlement germanophone adopte un second décret de crise

(Belga) Le Parlement germanophone a adopté, ce lundi, un second décret de crise, visant à faire face aux conséquences négatives du coronavirus en soutenant notamment les entreprises.

Le texte prévoit ainsi une possibilité pour le gouvernement d'augmenter les subventions accordées dans le cadre des aides à l'emploi AktiF (PLUS) dans le contexte de la crise du coronavirus. Cette proposition de décret permet également de soutenir les collectivités locales qui rencontrent des besoins supplémentaires de main-d'œuvre subventionnée en raison de la crise sanitaire. Si cela est nécessaire, des contrats à temps partiel pourront être prolongés et une allocation spéciale pourra être accordée à une collectivité locale qui subit les conséquences de la crise du coronavirus. Le secteur socio-culturel est également visé par ce second décret qui garantit l'octroi des subsides prévus par la Communauté germanophone, même si la manifestation ne peut pas se tenir et que toutes les conditions pour l'obtention de cette aide financière ne sont pas réunies aujourd'hui. Les métiers des soins sont aussi visés par ce texte avec une augmentation des barèmes qui pourra s'effectuer deux ans plus tôt que prévu. Si le CSP, réclame une prime unique pour le personnel actifs dans les soins de santé, il se réjouit de cette disposition et de la base juridique posée pour l'obtention future d'une prime. Ce texte permet également les communications, délibérations et la prise de décisions par voie de communication téléphonique, de vidéo-conférence ou tout autres moyens sécurisés de télécommunication. Parallèlement à ce texte adopté à l'unanimité, les élus germanophones ont approuvé une résolution, adressée à l'ensemble des gouvernements, visant à l'amélioration du statut du personnel travaillant dans le secteur des soins. Une amélioration qui s'effectuerait d'une part via une revalorisation salariale et d'autre part via l'engagement de personnel supplémentaire.