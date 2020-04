Le confinement levé progressivement en Autriche à partir du 1er mai

(Belga) L'Autriche lèvera vendredi la plupart des mesures de confinement instaurées depuis sept semaines, alors que la situation autour de l'épidémie de coronavirus dans le pays s'améliore, a annoncé mardi le ministre de la Santé publique, Rudolf Anschober. A partir du 1er mai, les Autrichiens pourront à nouveau quitter leur maison tout en respectant une distance d'un mètre entre eux. Au cours du mois, les magasins rouvriront leurs portes, ainsi que les coiffeurs et l'horeca. Les hôtels pourront rouvrir fin mai.

"Nous pouvons abandonner les restrictions de déplacement, nous ne devons pas les maintenir", a insisté le ministre. Dès le 1er mai, les Autrichiens ne devront plus rester chez eux tant qu'ils maintiennent une distance d'un mètre avec autrui. L'assouplissement des mesures ne signifie toutefois pas que la crise est terminée. "Nous pourrons y mettre un terme pour éviter une deuxième vague de contaminations", a averti le ministre de la Santé publique. Depuis la mi-mars, les habitants en Autriche n'étaient autorisés à quitter leur domicile que pour les déplacements essentiels. Ils pouvaient également faire du vélo ou se promener. Les restrictions de déplacement valent jusqu'au 30 avril. La décision de rouvrir les magasins de bricolage ou les petits commerces le 14 mars n'a pas eu d'influence négative sur la courbe de l'épidémie, a relevé M. Anschober. Selon le plan de sortie du confinement, tous les magasins et prestataires de services tels que les coiffeurs pourront rouvrir leurs portes. A la mi-mai, les cafés et restaurants pourront à nouveau accueillir des clients. Une limite de quatre adultes maximum par table sera imposée dans les restaurants. Chaque table devra être espacée d'un mètre au minimum. Casser la croûte ne pourra en outre être possible que sur réservation et le personnel du restaurant devra porter un masque buccal. Le 29 mai marquera la réouverture des hôtels. Les frontières autrichiennes resteront toutefois fermées. "Pour le moment, nous ne pouvons ouvrir les frontières que partiellement aux pays où le nombre de contaminations est faible et où la situation est similaire à celle en Autriche", a précisé la ministre du Tourisme, Elisabeth Köstinger. Le nombre de nouvelles infections au coronavirus se situe depuis plusieurs jours en-dessous de 100 par jour. Le taux de reproduction du virus a baissé à 0,59. Cela signifie qu'un malade est susceptible de contaminer 0,59 personne. De nombreux lits restent en outre disponibles dans les unités Covid-19 des hôpitaux autrichiens.