Peut-on attraper le coronavirus via l'air conditionné dans les centres commerciaux?

"Y a-t-il plus de risque d'attraper le coronavirus dans les grands centres commerciaux à cause de l'air conditionné ?", nous demande-t-on via le bouton orange Alertez-nous.

Il y a une étude chinoise qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Elle montre que dans un restaurant de Canton, une retraitée qui n’avait pas de symptômes aurait contaminé neuf autres clients du restaurant. D’après les chercheurs chinois le système d’aération, a pu jouer un rôle en propulsant les fines particules sur les autres clients. C’est une première étude, elle n’est pas encore validée. Beaucoup de scientifiques ne la jugent pas très fiable.

Faut-il s'inquiéter?

Non pas vraiment. Nous avons contacté plusieurs experts belges – chercheurs, infectiologues, qui se veulent plutôt rassurants. On rappelle que le coronavirus est propulsé par des gouttelettes qu’on projette quand on parle. Ces gouttelettes sont trop lourdes pour rester dans l’air. De plus, les systèmes de climatisation actuels comportent des filtres qui jouent le même rôle que ceux qu’on met dans les masques.

Pour qu'il y ait un risque de contamination, il faudrait se trouver dans une petite salle, avec un climatiseur qui soufflerait très fort à proximité. Il faudrait également que le climatiseur soit défaillant ou pas aux normes.

Dans les grands centres commerciaux, il y a de l’espace. Les clients se trouvent donc par conséquent loin des climatiseurs. Par contre dans les petits espaces, mieux vaut aérer et d’ouvrir les fenêtres.

Enfin, il faut savoir que certains pays ont décidé de limiter l’usage de l’air conditionné par mesure de précaution. C’est le cas de l’Italie qui préfère miser sur les terrasses et les salles bien aérées.