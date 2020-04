Une ligne d'écoute pour les personnes endeuillées et les proches de malades

(Belga) Le Centre prévention suicide a mis en place deux nouvelles lignes d'écoute et d'aide psychologique à destination des familles endeuillées et des proches d'une personne malade, indique-t-elle mardi.

La première initiative "Faire Face Covid-19" offre une écoute aux familles frappées par la disparition d'un proche ainsi qu'un suivi psychologique individuel gratuit, si les personnes le souhaitent. Cette ligne est joignable au numéro 0800/20.220 (de 9h30 à 12h30 et de 17h à 19h tous les jours ouvrables). L'autre ligne, "Faire Front Covid-19" est elle destinée aux proches des personnes malades et/ou isolées durant la crise. Son numéro est le 0800/20.440 et est disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 17h à 19h ainsi que le samedi et le dimanche de 17h à 21h. Ces initiatives ont été lancées avec le soutien de la Commission Communautaire Française - Région de Bruxelles-Capitale (Cocof) et de la Fondation Roi Baudouin. (Belga)