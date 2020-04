Cinémas, grands musées et théâtres resteront fermés, pas de grands événements cet été

Les grands musées, les cinémas, les salles de concert et les théâtres resteront fermés après le 11 mai et tout évènement de plus de 5.000 participants est interdit jusqu'en septembre, a annoncé mardi le Premier ministre Edouard Philippe.

Seule note positive dans ce sombre tableau pour le monde la culture: les médiathèques, bibliothèques et petits musées pourront rouvrir leurs portes dès le 11 mai "parce qu'ils peuvent fonctionner plus facilement en respectant les règles sanitaires", a précisé le Premier ministre lors de la présentation de son plan de déconfinement.

"A contrario, les grands musées, qui attirent un grand nombre de visiteurs hors de leur bassin de vie, les cinémas, les théâtres et les salles de concert, où l'on reste à la même place dans un milieu fermé, ne pourront pas rouvrir", a-t-il dit devant les députés.

Il a également précisé que les "salles des fêtes, les salles polyvalentes resteront également fermées, jusqu’au 1er juin".

En outre, tous "les évènements qui regroupent plus de 5.000 participants" ne "pourront se tenir avant le mois de septembre".

Cette mesure concerne "les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les évènements qui regroupent plus de 5.000 participants et font à ce titre l'objet d’une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l’avance" a-t-il détaillé.

Pour le sport, le Tour de France a été reporté du 29 août au 20 septembre. "La saison 2019-2020 des sports professionnels,notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre", a précisé Edouard Philippe.

Le coronavirus a déjà entraîné des centaines de millions de pertes dans le monde de la culture et est une véritable catastrophe notamment pour le spectacle vivant, un secteur à l'économie déjà très fragile. En France, il a déjà été échaudé par un mois et demi de grève contre la réforme des régimes spéciaux en décembre et janvier.

Côté festivals, celui d'Avignon, la plus célèbre manifestation de théâtre au monde, a déjà été annulé cet été, de même que les grands festivals de musiques actuelles comme les Eurockéennes à Belfort, les Vieilles Charrues à Carhaix (Finistère) et les Francofolies à La Rochelle.

Le festival Rock en Seine, en région parisienne, prévu du 29 août au 1er septembre (100.000 spectateurs l'an passé) semble sur la sellette.

Le flou entoure toujours le Festival de Cannes. Son délégué général Thierry Frémaux a refusé jusqu'ici de jeter complètement l'éponge, affirmant que la manifestation pourrait se maintenir sous une autre forme.

Il a notamment évoqué la possibilité d'une alliance de Cannes avec la Mostra de Venise, si cette dernière pouvait se tenir en septembre.

Mais d'ici là, vingt festivals de cinéma de premier plan, notamment Cannes, Venise, Berlin ou Toronto, vont participer à un événement virtuel qui offrira gratuitement des films sur YouTube.

Ce festival "We Are One: A Global Film Festival" (nous sommes un: un festival mondial du film) se tiendra du 29 mai au 7 juin en ligne et proposera des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, de la musique et des tables rondes virtuelles.