Moins de la moitié des résidents symptomatiques en maison de repos sont positifs

(Belga) Seuls 41% des résidents de maisons de repos testés en Flandre parce qu'ils présentaient des symptômes de Covid-19 se sont avérés positifs au coronavirus, a indiqué mardi le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (CD&V), en commission du parlement flamand.

Un tiers des résidents ont été testés jusqu'à présent au nord du pays. Le ministre a insisté sur ce taux de 41%, notamment pour éviter que des patients malades mais non infectés au coronavirus ne soient mêlés à ceux qui en sont atteints. Il y voit aussi une conséquence pour l'interprétation du nombre de décès: actuellement bon nombre de décès dus au coronavirus sont attribués aux maisons de repos, en y intégrant ceux qui n'ont pas été testés mais sont soupçonnés d'avoir été infectés. "Cela ne diminue évidemment pas le nombre de décès, mais bien leur interprétation. Cela montre surtout que ces chiffres doivent être nuancés", a commenté Wouter Beke. Concernant le personnel, 46% des membres ont été testés jusqu'à présent, avec un taux de 4% de cas positifs. Plus de la moitié (55%) des maisons de repos en Flandre seraient épargnées par le virus, du moins pour ce qui est des cas attestés. Dans 26% des institutions, moins de 10% des résidents sont atteints. Mais 4,2% des institutions hébergent plus de 30% de patients infectés ou soupçonnés de l'être. "La majorité des maisons de repos parviennent à garder le virus hors des murs. C'est maintenant cela qu'il faut maintenir", a exhorté le ministre. Autre chiffre: dans les 54 institutions flamandes d'accueil de personnes avec handicap, 30 résidents sont décédés du coronavirus, pour un total de 214 personnes infectées ou soupçonnées de l'être. M. Beke a également noté que plus de 5.000 volontaires s'étaient signalés sur la plate-forme 'Help de helpers' pour aider les institutions de soins dans la lutte contre le coronavirus, qu'elles aient ou non des compétences en soins de santé. (Belga)