COMPRENDRE la maladie Covid-19: c'est la 2e PHASE qui est dangereuse

Jean–Christophe Goffard est le chef du service de médecine interne à l’hôpital Érasme. Interrogé par le journaliste Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, il a rappelé que la maladie Covid-19 était essentiellement dangereuse dans sa deuxième phase et pour les personnes âgées et à risque (avec des problèmes chroniques de santé comme le diabète, l'hypertension, des maladies cardio-vasculaires).

La maladie comporte deux phases:

1. L'attaque virale

Dans l'immense majorité des cas, la 1e phase est relativement bénigne et se résout spontanément, sans traitement.

2. Une réponse inflammatoire de notre organisme

Dans certain cas, celle-ci prend des proportions démesurées. La réponse immunitaire de la personne est inappropriée, on l'appelle parfois "orage immunitaire". Elle peut faire basculer le patient vers la détresse respiratoire et le service de soins intensifs.

Tout le monde ne déclenche pas la seconde phase. Et on ne sait pas ce qui la déclenche. On sait que les personnes âgées ainsi que des personnes diabétiques, qui font de l'hypertension sont plus à risque.