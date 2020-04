Où en est le R0, le taux de reproduction du coronavirus en Belgique?

L'indicateur R0 permet d'avoir une idée du risque de propagation du coronavirus et donc de l'évolution de l'épidémie dans une population. Quand le R0 est situé sous la barre de 1, cela signifie qu'une personne contaminera moins d'une personne, ce qui constitue un élément très positif. La question a été posée ce mercredi matin lors de la conférence de presse quotidienne du centre de crise. Le taux de reproduction du coronavirus, établi entre le 20 et le 26 avril, est actuellement de 0,79. "Cela signifie qu'une personne contamine moins d'une personne et se trouve donc sur une phase d'auto-extinction. Il est important que cet indicateur reste sous 1. C'est la Raison pour laquelle les mesures de confinement doivent être strictement suivies", a déclaré le Dr Yves van Laethem, porte-parole francophone du centre de crise. En Allemagne, cet indicateur était passé sous 1 avant de remonter il y a quelques jours, peut-être à cause de l'entrée en vigueur des premières mesures de déconfinement.