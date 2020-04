Un astéroïde va passer à proximité de la Terre

Un astéroïde de 2 kilomètres de large devrait passer à proximité de la Terre ce mercredi, sans toutefois présenter de danger pour nous, ont tenu à rassurer les agences spatiales russe et américaine Roscosmos et Nasa.



L'astéroïde 1998 OR2 passera au plus près de l'orbite terrestre mercredi vers 09h55 GMT (11h55 HB). Il se trouvera alors à quelque 6,3 millions de kilomètres de la Terre, ce qui représente une distance d'environ 16 fois celle entre notre planète et la lune, selon l'agence spatiale américaine Nasa. L'objet potentiellement dangereux concentre l'attention des astrophysiciens. Ceux-ci ont repéré l'astéroïde pour la première fois en 1998 et l'ont suivi depuis lors. "En conséquence, nous comprenons très précisément sa trajectoire orbitale, et nous pouvons affirmer sans aucun doute que cet astéroïde ne représente pas de danger de collision pour les 200 prochaines année au moins. La prochaine fois que l'astéroïde transitera près de la Terre aura lieu en 2079, au plus proche à une distance d'environ quatre fois l'écart lunaire", explique la Nasa. L'astéroïde est défini comme "objet potentiellement dangereux", car ses dimensions sont importantes et étant donné qu'il s'approche de l'orbite terrestre, il pourrait présenter un danger en cas d'impact avec la Terre. La dernière fois qu'un astéroïde majeur, dénommé Florence, s'était rapproché de la Terre a eu lieu en septembre 2017. Large de 5 kilomètres, le corps céleste avait transité à une distance de 18 fois celle entre la Terre et la lune.