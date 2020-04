Quand les aides ménagères en titres-services pourront-elles reprendre leur activité?

Le secteur des titres-services qui va reprendre progressivement. Katia a posé la question via le bouton Alertez-nous : "Quand est-ce que je peux à nouveau faire appel à mon aide-ménagère en titres services ?"

Le secteur s’était retrouvé presque à l’arrêt, notamment pour protéger les aides-ménagères. Mais officiellement ,leur travail n’a jamais été suspendu ou interdit par les autorités. Ça restait possible à condition de respecter la distanciation sociale. Quand on télétravaille, ça peut être plus compliqué.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: les dernières infos

Maintenant que le pays envisage un déconfinement progressif, les agences sont de plus en plus nombreuses à se préparer à une réouverture. Il vaut donc mieux contacter son aide-ménagère ou sa société de titres-serices pour savoir ce qu'il en est les concernant.

Concernant les personnes âgées qui doivent faire appel à leur aide-ménagère, d’après Yves Van Laethem, il n’y a pas de raison médicale de vous en priver. Elle peut donc reprendre le travail à condition de faire attention : porter un masque, se laver les mains régulièrement, aérer et éviter de rester dans la même pièce que les habitants de la maison.