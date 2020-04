Sécheresse "catastrophique" en République tchèque, selon le ministère de l’Environnement

La République tchèque est d'ores et déjà confrontée à une sécheresse "catastrophique", a déclaré mercredi le ministre de l’Environnement Richard Brabec, tandis que les experts parlent de la pire situation hydrologique en 500 ans.

"La situation est tout simplement catastrophique", a dit aux journalistes M. Brabec.

Les niveaux des cours d’eau, aussi bien de ceux en surface que souterrains, restent particulièrement bas en ce printemps 2020, comparé aux moyennes saisonnières des années précédentes.

"L’épisode de sécheresse que connaît le pays depuis 2015 est le pire de ces 500 dernières années", peut-on à cet égard lire sur le compte Twitter du collectif spécialisé Intersucho, réunissant des scientifiques et des experts.

En 2019, la très faible humidité du sol a provoqué sur 99,5 % du territoire tchèque un arrêt de la croissance végétale, réduit les rendements agricoles et mis en danger le bétail.

La sécheresse de plus en plus fréquente depuis quelques années en République tchèque est due "à la baisse du volume des précipitations, à la hausse de la température moyenne ainsi qu’à une évaporation plus importante et à une saison de végétation plus longue", a expliqué Richard Brabec.

Le ministre a annoncé pour le 12 mai prochain une réunion de la "coalition nationale pour la lutte contre la sécheresse", avec des représentants des régions et des communes, en vue de préparer un scénario de crise et d'assurer l’approvisionnement en eau potable.

En Pologne voisine, dont les ressources en eau sont actuellement, d'après les autorités, comparables à celles de l'Egypte, la sécheresse sème la panique parmi les agriculteurs et a récemment favorisé de grands incendies dans le parc national de la Biebrza, dans l'est.