Coronavirus - La Côte belge déjà rouverte aux touristes le 18 mai? Les communes pas d'accord sur tout...

Les 10 bourgmestres des communes de la Côte belge ont discuté ce mercredi d'un plan pour l'été.

Qui pourra s'y rendre, quand et pour combien de temps ? Lors du dernier Conseil National de Sécurité, il a été envisagé que les touristes d'un jour puissent se rendre à la mer ou dans les Ardennes à partir du 18 mai. Ils pourront le faire si le fédéral maintient ce cap dans le déconfinement.

Mais en plus, les bourgmestres veulent accepter à partir du 18 mai également les propriétaires de seconde résidence ou ceux de caravanes. Ensuite, dans un 2ème temps, ils veulent accueillir les vacanciers locataires d'appartements à partir du 8 juin. "Cela évidemment dans la mesure où le cadre fédéral le permet. Nous n'autoriserons pas ce qui n'est pas sécurisé", explique le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé, qui a chapeauté la réunion.

Le cas des touristes d'un jour dépendant du fédéral, les bourgmestres n'en discuteront que le 11 mai, date de leur prochaine entrevue. Ils parleront également à cette occasion de la réouverture de l'horeca.

La plage : le principal problème

Pour le reste, beaucoup d'avis divergent. Ostende souhaite par exemple mettre en place un système de pass pour aller sur la plage, ce que Knokke-Heist refuse. "Il y a un problème : savoir comment on va gérer la plage. Si on l'ouvre, elle est ouverte pour tout le monde. On ne va pas faire un système de pass. Ça n'a aucun sens", a estimé son bourgmestre, Maurice Lippens, au micro de Serge Vermeiren dans le RTL INFO 13H. Il estime également qu'il serait impossible pour la police de contrôler si les personnes sur la plage ont effectivement le droit de s'y trouver.

Autre pomme de discorde: les événements de l'été. Bredene veut tous les annuler, contrairement à d'autres comme Middelkerke. Maurice Lippens préfère se montrer prudent : "On ne veut pas devenir le nouveau Tyrol de la Belgique. Nous allons suivre exactement ce que le fédéral dit. Les autres bourgmestres veulent tous ouvrir. C'est un peu du populisme."

Le port du masque, sur la digue ou la plage, n'a lui pas été évoqué. Ce qui est certain, c'est que "tout le monde veut venir à la Côte. Mais on doit réaliser que ce ne sera pas un été normal", a rappelé Steve Vandenberghe, le bourgmestre de Bredene.

Un plan doit être mis au point

Maintenant, chaque commune va devoir élaborer son propre plan: "On se revoit le 11 mai et d'ici là, un plan précis pour les plages et la sécurité aura été développé en collaboration avec la police", explique le gouverneur.

Ensuite, ce sera au tour de l'organe provincial Westtoer de couler tout cela dans un plan général pour le littoral.