Emmanuel André nous explique pourquoi il a quitté son poste de porte-parole

Emmanuel André a été désigné responsable du dispositif de traçage des malades du coronavirus. Son visage ne vous est certainement pas inconnu: il a précédemment endossé le rôle de porte-parole interfédéral covid-19. Durant de nombreux jours, il a présenté quotidiennement le bilan de l'épidémie en Belgique. Au point de devenir une figure connue du grand public.

Son départ de son poste de porte-parole a suscité quelques questions au sein de la population il y a quelques jours. Nous avons profité de la présence d'Emmanuel André en tant qu'invité du RTL INFO 19H pour lui demander comment il se sentait.

Caroline Fontenoy: Tout d'abord comment allez-vous et pourquoi avoir quitté votre poste au sein du centre de crise?

Emmanuel André: Pourquoi avoir quitté mon poste? Je pense qu'après toutes ces semaines, on avait passé la grande vague. Les signaux étaient de nouveau positifs. Quelque part, c'est à ce moment que j'ai voulu prendre le temps de réfléchir et voir à quel endroit je pouvais être le plus utile. Donc j'ai pris cette décision pour avoir le temps de réfléchir.

Caroline Fontenoy: Donc ce n'était pas pour préparer cette nouvelle mission?

Emmanuel André: Non, c'était plutôt parce qu'après toutes ces semaines je considérais que j'avais fait ma part du travail et que je voulais consacrer mon énergie à autre chose. Mais à ce moment-là ce n'était pas encore clair.