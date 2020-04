Coronavirus - Chypre annonce un assouplissement de ses mesures de confinement

(Belga) La République de Chypre a annoncé mercredi un plan graduel d'assouplissement des mesures prises mi-mars pour endiguer l'épidémie de Covid-19.

Le président Nicos Anastasiades a déclaré dans un discours télévisé que ce plan débuterait le 4 mai, avec la reprise des principaux chantiers de construction et la réouverture des magasins et marchés. Dans un premier temps, centres commerciaux, parcs, marinas, plages et aires de jeux resteront fermés. Le secteur public reprendra lui ses activités, encadré par des mesures strictes de distanciation sociale. Confinés depuis fin mars, les Chypriotes n'avaient le droit qu'à une autorisation de sortie par jour, obtenue par SMS. A partir du 4 mai, ils pourront bénéficier de trois autorisations par jour. Le couvre-feu nocturne reste en place mais commencera désormais à 22h00 locales, une heure plus tard que précédemment. A partir du 21 mai, les restrictions de mouvement devraient être levées, selon le président, tout comme d'autres mesures en fonction des recommandations d'experts du domaine de la santé pour éviter une deuxième vague de contamination. Cafés, restaurants et bars disposant d'un espace en plein air devraient ainsi pouvoir rouvrir, tout comme les coiffeurs et salons de beauté. Les élèves de terminale des établissements publics et privés pourront retourner en cours à partir du 11 mai. Les plages seront accessibles à partir du 1er juin tout comme les services religieux. Le plan ne fait pas mention d'une réouverture des hôtels et des aéroports sur l'île qui tire d'importants revenus du tourisme. La République de Chypre, qui exerce son autorité sur les deux tiers sud de l'île méditerranéenne depuis l'invasion en 1974 de son tiers nord par la Turquie, a officiellement recensé 843 cas de nouveau coronavirus, dont 15 morts, depuis le 9 mars. L'autoproclamée République turque de Chypre-Nord (RTCN), reconnue seulement par Ankara, a elle enregistré officiellement 108 cas et 4 décès.