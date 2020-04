Coronavirus - Tom Hanks a fait don de son plasma après avoir contracté le Covid-19

(Belga) L'acteur Tom Hanks a fait don de son plasma après avoir contracté la maladie du Covid-19, a-t-il fait savoir mercredi par le biais des réseaux sociaux.

"Voici le sac de plasma de la semaine dernière", a tweeté la star américaine avec des photos de son contenu sanguin. Il y a quelques jours, Tom Hanks a lancé un appel aux dons sur Twitter pour soutenir deux écoles de médecine qui tentent d'effectuer des tests réguliers, des dépistages d'anticorps et apporter un soutien en termes de santé mentale pour le personnel soignant, dont celui de première ligne, de Los Angeles. L'acteur et son épouse, la comédienne et chanteuse Rita Wilson, avaient annoncé le 11 mars avoir tous deux contracté le nouveau coronavirus alors qu'ils se trouvaient en Australie pour les besoins du tournage d'un film de l'Australien Baz Luhrmann consacré à Elvis Presley. Le couple avait été admis à l'hôpital avant d'être autorisé à sortir pour suivre une quarantaine à domicile. Deux semaines après les premiers symptômes, Tom Hanks avait annoncé qu'ils se sentaient mieux et vanté les mérites du confinement, incitant ses abonnés à respecter scrupuleusement les consignes des autorités. (Belga)