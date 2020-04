Des ONG dénoncent: ING finance, avec un label "socialement responsable", la SOCFIN qui produit de l'huile de palme dans des conditions critiquables

L'ONG CNCD-11.11.11 a réagi à un reportage de nos confrères de la RTBF sur SOCFIN, un groupe qui produit de l'huile de palme dans des conditions contestables et dont les deux actionnaires majoritaires sont le Français Vincent Bolloré et le Belge Hubert Fabri. Salaires en-dessous du minimum légal, pollution de cours d’eau, travail d’enfants dans les plantations: le documentaire montre des aspects négatifs de l'activité de SOCFIN qui sont peu compatibles avec les financements bancaires sous l'étiquette "socialement responsable" ou "durable" dont bénéficie le groupe. L'ONG a constaté que les banques Belfius et ING étaient concernées. La société SOCFIN "figure dans un fonds (Value Square Fund Equity World) qui est vendu comme ”investissement socialement responsable” (ISR) auprès de la banque Belfius", a noté l'ONG qui a ajouté que Belfius avait depuis retiré SOCFIN de sa gamme. "Plusieurs ONG belges dénoncent cette action plus que tardive. Elles dénoncent aussi le manque de rigueur de la majorité des banques dans la composition de fonds qui sont vendus comme durables", a déclaré CNCD-11.11.11 dans un communiqué publié ce jeudi.

Mais c'est surtout envers ING que les ONG se montrent critiques, constatant que la bancassurance internationale est un "partenaire financier belge privilégié de SOCFIN". "Malgré une longue liste de rapports incriminants, un dialogue intensif avec la banque, des campagnes d’information et de dénonciation (STOP Greenwash-ING), la banque néerlandaise continue de financer l’entreprise. En réponse, elle décide même de lui octroyer un nouveau “prêt durable” en 2017 ! Cela rend ING consciemment complice d’abus de droits humains et d’accaparement de terres", a accusé CNCD-11.11.11 qui invite les citoyens à interpeller ING via le site internet www.greenwash-ing.be.

L'ONG a également fait savoir que les deux actionnaires majoritaires pouvaient se montrer agressifs pour leur business: "Ces deux familles puissantes empochent chaque année environ 30 millions d’euros sous forme de dividendes et rémunérations. Elles attaquent régulièrement toute ONG ou journaliste dévoilant leurs pratiques."