Coronavirus en Belgique: il y a encore de nouvelles entrées à l'hôpital, mais le nombre total continue de baisser

Il y a du positif et du moins bon dans les chiffres coronavirus du jour. On compte nettement moins de décès, 111 ces dernières 24h (62 de moins qu'hier). On compte aussi 293 sorties d'hôpital, mais il y a encore de nouvelles admissions. Depuis hier, 178 Belges supplémentaires ont dû être hospitalisés à cause du Covid-19. Comment l'expliquer?

"L'explication semble bien être celle que nous avancions hier, à savoir le relâchement dans le comportement d'un certain nombre de personnes pendant les vacances de Pâques et on le ressent aujourd'hui. Une situation qui semble préoccuper un peu les scientifiques, dans la mesure où c'est un bon indicateur de ce qui se passera probablement une fois qu'on aura entamé le déconfinement la semaine prochaine. Le nombre d'admissions pourrait bien repartir à la hausse. Heureusement, il y a davantage de personnes qui sortent de l'hôpital chaque jour. Du coup, le nombre de personnes hospitalisées a bien diminué, d'autant plus qu'il y avait depuis plusieurs jours eu une erreur dans la comptabilité. On est donc désormais à un peu plus de 3600 personnes hospitalisées. Ceci dit, les scientifiques sont préoccupés, comme je vous le disais, par ces nouvelles admissions, qui ne baissent pas. Ils sont, par contre, très confiants sur le retour à l'école de certains enfants à partir de lundi prochain. Ceux dont les parents doivent absolument reprendre le travail pour cette première phase déconfinement", indique notre journaliste Mathieu Col depuis le centre de crise.

Les scientifiques sont confiants car, selon eux, malgré ce retour à l'école, les risques d'être contaminés ou de contaminer les autres sont limités. "Les parents n'ont pas raison d'être inquiets, d'une part parce que les enfants présentent rarement des symptômes importants et lorsqu'ils ont des symptômes impliquant une hospitalisation, c'est une évolution qui d'habitude est rapidement bénigne, et qui ne les mènent pas vers les soins intensifs ou vers la mortalité. Donc c'est une infection assez banale dans la majorité d'entre eux", assure Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

"Ils vont dans la majorité des cas ne pas rapporter la maladie. On sait que les petits-enfants seront probablement moins transmetteurs que les personnes adultes. Que c'est entre adultes que ça se transmet, pas tellement du petit enfant vers l'adulte, au contraire de la grippe par exemple. On sait aussi qu'au niveau de la grippe, l'enfant est un gros vecteur vers ses parents, les parents vers les grands-parents... Ici, ce n'est pas le cas", conclut-il.