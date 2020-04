Vous devez reprendre le travail lundi prochain ? Voici ce que pouvez et ne pouvez PAS faire de vos enfants

Coronavirus en Belgique: même si le télétravail reste la norme, à partir de lundi, de plus en plus de Belges vont retourner peu à peu sur leur lieu de travail. Que faire de ses enfants ? Le récapitulatif de tout ce qui est autorisé et interdit.

Vous reprenez le travail lundi prochain, le 4 mai, et vous ne savez pas encore ce que vous allez faire de vos enfants ? Voici un petit récap' de ce qui est autorisé: Si votre conjoint télétravaille ou ne travaille pas, la garde à la maison reste l'option à privilégier.

Si vous êtes seul, ou que votre conjoint doit également se rendre au travail, vous pouvez déposer vos enfants à l'école ou à la crèche. Car à partir de lundi, il n'y a plus de priorité: les structures liées à la petite enfance devront accueillir tout le monde, si leur capacité le permet.

Enfin, les parents qui n'ont pas d'autres options pourront demander à leur employeur un congé parental dit "corona". A 1/2 temps ou 1/5 temps pour les aider à combiner travail et garde d'enfants. Mais c'est à condition que les parents soient liés depuis au moins un mois par un contrat de travail, et qu'ils aient à leur charge au moins un enfant de moins de 12 ans. Ce congé sera valable jusqu'au 30 juin prochain, et ne sera pas déduit du congé parental ordinaire. Attention, les détails doivent encore être finalisés… Voici maintenant ce que vous ne pouvez pas faire, à savoir les règles déjà en vigueur : Il est interdit d'engager un baby-sitter ou une animatrice pour s'occuper de vos enfants.

Vous ne pouvez pas déposer vos enfants chez leurs grands-parents ou chez des proches pour les garder.

