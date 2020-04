Coronavirus en Belgique - Les consultations chez les docteurs vont reprendre lundi : sont-ils prêts?

Les consultations reprennent dans les hôpitaux mais aussi chez votre médecin généraliste. Gilbert Bejjani, secrétaire général de l'association belge des syndicats médicaux, était l’invité du RTLinfo 13H. Il évoquait la reprise lundi 4 mai des consultations. Et d’estimer sur notre antenne : "C’est le bon moment. Notre syndicat a déjà rappelé la nécessité de prendre en charge les autres pathologies que le covid-19. Il était donc essentiel de reprendre cette activité de consultations à l’extérieur de l’hôpital pour les médecins généralistes, mais également pour les spécialistes."

Faut-il s’attendre à ce que beaucoup de docteurs prolongent les consultations à distance?

Gilbert Bejjani: "Les consultations à distance restent le premier réflexe qu’il faut avoir. Comme pour les hôpitaux, il faut trier et filtrer. Les patients qui nécessitent un examen clinique doivent être vus en cabinet. Il y aura évidemment des précautions à prendre comme dans les hôpitaux. Il va falloir privilégier un double flux, espacer les patients, ne pas favoriser la promiscuité au niveau géographique et donc, toutes ces mesures doivent être prises en compte et je terminerai par l’essentiel, c’est le matériel que la plateforme fédérale a promis de livrer aux médecins de la première ligne : masques et tests également."

Normalement à partir du 4 mai, les généralistes sont censés aussi pouvoir réalisés les tests de dépistage. Les avez-vous déjà reçus?

Gilbert Bejjani: "Nous n’avons encore rien reçu mais la promesse a été faite que nous les recevrons très bientôt. En attendant, les consignes sont claires. Les généralistes au niveau de leur plateforme qui est le conseil de médecine générale, mais aussi de leurs cercles et entités, les directives vont être très claires, mais on n’est pas encore le 4 mai. Attendons la fin du week-end, puisque les docteurs n’ont reçu que ce matin la notification officielle de la reprise officielle ce lundi."