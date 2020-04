Athlétisme: le meeting Ligue de diamant de Lausanne n'aura pas lieu en août

Le meeting Athletissima de Lausanne, comptant pour la Ligue de diamant, n'aura pas lieu le 20 août en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs qui étudient "d'autres alternatives".

"Nous avons, bien à contrecœur, dû prendre la décision de ne pas organiser Athletissima le 20 août, ceci malgré l'annonce des mesures d'assouplissement prises" par les autorités suisses, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Il est actuellement "impossible de laisser se retrouver un nombre important de personnes dans un périmètre restreint d'ici à fin août", expliquent-ils.

Mais ceux-ci ajoutent qu'ils étudient "quels alternatives et formats pourraient être encore envisagés afin d’offrir aux athlètes une possibilité de compétition".

Joint par l'AFP, le président du meeting, Pierre Tenger, précise que "notre vœu serait d'organiser un événement commun avec le meeting Weltklasse de Zurich (prévu le 11 septembre, ndlr), à une date non encore fixée et sous un format non encore défini".

Créée en 1977, le meeting Athletissima, rendez-vous emblématique de la saison estivale, figure depuis 2010 au programme du circuit de la Ligue de diamant.

Deux autres meetings de la Ligue de diamant prévus à Eugene (Etats-Unis, le 7 juin) et à Paris (13 juin) ont été reportés la semaine dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Ces reports s'ajoutent à ceux des six premières étapes de la Ligue de diamant, le circuit majeur de l'athlétisme mondial dont le coup d'envoi devait être donné le 17 avril à Doha (Qatar). La réunion d'Oslo, programmée le 11 juin, a elle modifié son format pour se rapprocher d'une exhibition.

Le début formel de la Ligue de diamant est donc pour le moment repoussé au 4 juillet à Londres.