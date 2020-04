"C'est de la folie, je ne vais pas risquer ma vie": un médecin généraliste refuse de tester ses patients au Covid-19 dans le contexte actuel

Les médecins généralistes devaient commencer à réaliser des tests au Covid-19 à partir de lundi prochain, selon la stratégie du Conseil national de sécurité. "De la folie pure", réagit un docteur expérimenté. En raison du manque de matériel et d'informations précises, ce dépistage des patients serait d'ailleurs reporté d'une semaine dans certaines régions.

"On vient d'entendre à la radio que les médecins traitants peuvent tester pour le Covid-19 à partir de lundi prochain. Or, je viens de téléphoner à mon médecin qui me confirme qu'il n'a rien reçu. Ni tests, ni gants et masques de protection rien du tout", témoigne Patricia via notre bouton orange Alertez-nous. "Les ministres nous prennent vraiment pour des pigeons", se plaint-elle.

D’après la stratégie de déconfinement présenté par le gouvernement après le Conseil national de sécurité, les médecins généralistes devaient en effet commencer à tester leurs patients au Covid-19 à grande échelle dès la semaine prochaine.

"Nous n’avons aucune protection adéquate pour réaliser ces tests"

"C’est complètement cinglé. C’est de la folie", lance le docteur Michel De Volder, médecin généraliste à Zaventem. "Nous n’avons aucune protection adéquate pour réaliser ces tests. Nous avons besoin d’une visière en plexiglass, de lunettes et je n’ai que des masques. Il faut quand même mettre un bâtonnet à 15cm de profondeur dans le nez du patient. Mais je ne le ferai pas. Je ne vais pas risquer ma vie", confie le docteur qui exerce ce métier depuis 45 ans. "Tous mes confrères à qui j’en ai parlé partagent ce sentiment. Maggie De Block est à côté de la plaque. On nous envoie au casse-pipe", ajoute-t-il.

Par ailleurs, ce médecin généraliste déplore que l’absence de consignes claires: "On ne comprend rien, je reçois 250 mails par jour et les informations sont contradictoires".

Pour l'instant, ce n'est clairement pas possible, confirme Marc Moens, directeur honoraire de l'Association belge des syndicats de médecins (Absym). Selon lui, les équipements de protection et les écouvillons viennent à manquer pour les médecins. "Les soldats sont encore envoyés sur le champ de bataille sans armes ni munitions."

"Il y a encore des questions à régler"

Même son de cloche du président de la fédération des associations de médecins généralistes de Bruxelles. "Au-delà du manque de matériel nécessaire, il y a encore des questions à régler au niveau logistique, informatique et de la communication aussi bien scientifique que générale", assure le docteur Michel Devolder. "Nous devons notamment redéfinir les cas qui seront testés, utiliser une plateforme informatique. En fait, les médecins sont prêts mais pas la logistique. Il s’agit donc d’un effet d’annonce magnifique alors que chefs ne sont pas prêts en cuisine", souligne-t-il.

D’après lui, ces tests de dépistage seront normalement reportés d’une semaine et les prochains jours serviront de période de rodage et de mise en place. "Quelques centres de tri et des médecins équipés vont y participer. Nous sommes en train de réfléchir à tout cela. Il y a déjà une conférence prévue ce vendredi à ce sujet", indique le président de la fédération qui espère que les autorités vont réaliser une communication claire le plus vite possible.

En tout cas, les médecins généralistes pourront reprendre les consultations non urgentes la semaine prochaine, mais le président honoraire de l'Absym leur demande d'être sélectif et d'évaluer les risques pour chaque patient.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les dernières infos