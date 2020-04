Les caisses de nos hôpitaux sont vides: l'État prête 1 milliard d'euros en pleine crise coronavirus

Avec cette crise, les finances des hôpitaux sont dans le rouge. Presque plus de rentrées et d'énormes dépenses à gérer. Le gouvernement vient de débloquer 1 milliard d'euros pour payer les salaires du personnel médical jusqu'au mois de juin.

Un milliard d'euros pour venir en aide à nos hôpitaux. Les établissements sont sous pression à tous les niveaux et les finances sont dans le rouge. Une manne bienvenue pour les hôpitaux qui n'auraient pas pu payer leur personnel dans les mois à venir. Un quart des hôpitaux étaient en déficit avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, tous sont en difficulté. C'est simple, depuis la mi-mars, les hôpitaux sont privés d'une grande partie de leurs rentrées financières. Plus de 90% des consultations sont annulées. Idem pour 85% des opérations. Un manque à gagner énorme. Benoit Debande, directeur général des hôpitaux groupe CHIREC était au micro d'Arnaud Gabriel: "On a fait une estimation à la grosse louche. On perd entre 3 et 4 millions d'euros de cashflow par mois."

Des surcoûts engendrés

Des pertes considérables alors que les coûts liés à la pandémie augmentent considérablement pour les hôpitaux. Philippe Devos est le président de l'association belge des syndicats médicaux. Il détaille: "Les masques que nous avons dû acheter avant que l'Etat nous les fournisse et qui étaient jusqu'à 10 fois le prix du masque, avec une consommation importante car tout le monde veut être protégé, le personnel qu'on doit mettre en plus, etc. Tout ça entraîne des surcoûts".

Les 106 hôpitaux du pays ont reçu une première enveloppe de l'Etat d'un 1 milliard d'euros. Ce n'est pas un don, mais bien un prêt sans intérêt qui servira notamment à payer les salaires du personnel. Une sorte de pansement pour éviter les faillites en pleine crise sanitaire.