Beyoncé s'implique dans la lutte contre le coronavirus

Les stars du hip-hop Beyoncé et Megan Thee Stallion ont publié mercredi une collaboration dont les bénéfices seront reversés à une association caritative de la ville de Houston, au Texas, dont elles sont toutes deux originaires.

La vedette montante du rap Megan Thee Stallion s'est alliée à la reine de la pop Beyoncé pour reprendre sa chanson "Savage", initialement parue en mars dans son album "Suga", classé 10e des charts américains.

"Mes hanches font tic-toc quand je danse", y chante Beyoncé en référence à la plateforme vidéo TikTok où "Savage" a d'abord gagné en popularité, partagée par des fans qui reproduisaient une chorégraphie en rythme.

"Etant originaire de Houston au Texas, ça représente BEAUCOUP pour moi!" a publié Megan Thee Stallion sur sa page Instagram. "Tous les bénéfices de la chanson sont reversés à Bread of Life Houston pour soutenir notre ville pendant cette pandémie", a-t-elle précisé.

Beyoncé avait déjà donné six millions de dollars à des organisations s'occupant des populations les plus touchées par la pandémie de Covid-19 à Houston, New York, la Nouvelle-Orléans et Détroit.

Au début du mois d'avril, Megan Thee Stallion avait déjà annoncé un partenariat avec Amazon pour distribuer des tablettes dans une maison de retraite de Houston.