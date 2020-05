Diego du Monceau de Bergenda devient président du conseil d'administration d'ING Belgique

(Belga) Diego du Monceau de Bergendal succède à Eric Boyer de la Giroday en tant que président du conseil d'administration d'ING Belgique. L'ancien CEO de Bpost Banque Koen Van Gerven, Anne-Sophie Castelnau et Justyna Kesler deviennent quant à eux membres du CA, qui comptera ainsi autant de femmes que d'hommes.

Eric Boyer de la Giroday a été président du conseil d'administration d'ING Belgique pendant neuf ans. Le mois dernier, il a annoncé qu'il quittait ses fonctions (en ce compris d'administrateur) pour des raisons personnelles. C'est Diego du Monceau de Bergendal qui reprendra le flambeau. Ce dernier a un parcours long et diversifié dans le monde des affaires belges et internationales. Il est membre du CA depuis 1993. Son mandat qui expirait cette année, a été prolongé d'un an. "Je me réjouis de travailler avec cette équipe renforcée et encore plus diversifiée afin de déterminer la vision à long terme et prendre les décisions stratégiques pour la banque. Nous prenons notre rôle entrepreneurial et sociétal particulièrement à cœur en ces temps difficiles pour un grand nombre de nos clients. La société, les citoyens et les entreprises comptent sur nous. De nouveaux défis nous attendent et nous sommes prêts à bien les surmonter", a déclaré M. du Monceau. Le CA est élargi et comptera trois nouveaux membres. Koen Van Gerven, ancien CEO de Bpost Banque, devient membre du conseil. Sa nomination a été approuvée par les autorités de contrôle des banques. Son mandat prend cours jusqu'en 2025. En 1982, il avait rejoint la Générale de Banque, devenue plus tard Fortis, où il a été actif pendant plus de 20 ans. Il a également exercé un mandat d'administrateur à la Bpost Banque. Anne-Sophie Castelnau et Justyna Kesler rejoignent également le CA. La première est Head of Wholesale Banking chez ING France depuis 2017 et travaille au sein du groupe bancaire depuis quinze ans. La seconde est Global Head de ING Business Shared Services et fait partie de la banque depuis 1992. Leur mandat s'étend jusqu'en 2026. (Belga)