Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 82 nouveaux décès, 128 nouvelles hospitalisations

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

BILAN SANITAIRE

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce samedi 2 mai au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Hospitalisations

Entrées: 128

Sorties: 319

Entre le 15 mars et le 1er mai, 15.519 patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et 12.211 personnes ont pu en sortir.

Nombre de patients en soins intensifs : 689

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 485

Total: 49.517

(Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées).

Décès

Nouveaux: 82

Total: 7.765

Des 82 nouveaux décès, 33 (40%) ont eu lieu en Flandre, 35 (43%) en Wallonie, et 14 (17%) à Bruxelles.

(Les décès hospitaliers sont notifiés par les hôpitaux et concernent uniquement les décès de Covid-19 confirmés avec test PCR)

Les décès extra-hospitaliers (maisons de repos, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès confirmés et possibles. Les décès possibles concernent des patients qui n'ont pas été testés pour le Covid-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. C'est le cas de la grande majorité des personnes qui décèdent en dehors du cadre hospitalier)

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Accord sur un congé parental "corona" avec effet rétroactif

Les partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux se sont accordés samedi matin sur la création d'un congé parental spécifique à la crise du coronavirus. Le système aura un effet rétroactif. Un conseil des ministres doit se tenir ce samedi encore pour officialiser la décision. Le texte sera ensuite envoyé au Conseil d'Etat. (En savoir plus)

Etterbeek impose port du masque sur les artères commerçantes et près des écoles

Le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, a signé samedi une ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque ou de toute alternative permettant de couvrir la bouche et le nez, dans certains lieux publics où il sera difficile de respecter strictement le maintien d'une distance d'1m50 entre les personnes. Dans le viseur du député-bourgmestre MR: les principales artères commerçantes et les abords des écoles. (En savoir plus)

Le premier vol de rapatriement de Belges depuis le Maroc a eu lieu vendredi

Un premier vol de rapatriement de Belges a eu lieu vendredi après-midi depuis le Maroc, à bord duquel 264 compatriotes ont pu prendre place, indique samedi le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Philippe Goffin (MR). Un autre avion quittera Casablanca ce samedi après-midi pour se poser à Brussels Airport en soirée. Trois autres vols sont encore prévus pour la semaine prochaine.



Le port du masque sera obligatoire à l'aéroport de Charleroi

Le port du masque sera obligatoire à l'aéroport de Charleroi, une fois qu'il sera rouvert, indique samedi Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Il s'agit d'un lieu public avec beaucoup de passage et de fréquentation, justifie son porte-parole Vincent Grassa.



Les artistes veulent un calendrier de reprise du travail

Après les différentes associations de musées et la Fédération des employeurs des arts de la scène qui se sont mobilisés ces derniers jours, ce sont samedi les créateurs des arts de la scène qui interpellent les autorités. Dans le journal Le Soir, 226 d'entre eux adressent ainsi une carte blanche à la Première ministre Sophie Wilmès, lui demandant d'avoir un calendrier de reprise du travail.

La Ville de Bruxelles a entamé une distribution de masques à grande échelle



La Ville de Bruxelles a donné le coup d'envoi de la première distribution de masques pour ses habitants. Une première vague est distribuée dès ce dimanche. Concrètement, les seniors (+ de 65 ans) sont invités déjà depuis la semaine passée à prendre contact avec les services de la Ville via le numéro de téléphone 0800/35.550 ou l'adresse mail info@lmdq.be. (en savoir plus)



Les experts travaillent sur un plan de reconfinement



Le Groupe d'experts en charge du déconfinement (GEES) consécutif à l'épidémie de coronavirus travaille déjà à un plan de reconfinement, confie samedi sa présidente Erika Vlieghe dans les colonnes du Soir. Elle espère toutefois qu'il ne devra pas servir. (en savoir plus)

Le port du masque recommandé à Brussels Airport, mais pas (encore) obligatoire

Le port du masque ne sera pas obligatoire à partir de lundi à Brussels Airport, indique samedi sa porte-parole. Les recommandations formulées par la Celeval, la Cellule d'évaluation chargée de remettre des avis de santé publique pour conseiller les autorités dans la prise de décisions pour lutter contre la pandémie, sont en cours d'analyse. La situation pourrait donc évoluer.



Les Recyparks bruxellois à nouveau ouverts l'après-midi, port du masque obligatoire



Les parcs à conteneurs régionaux de la capitale seront à nouveau ouverts l'après-midi dès lundi, indique samedi Bruxelles-Propreté. Depuis le 23 mars, ils restaient accessibles pour les situations d'urgence ou d'impérieuse nécessité, mais uniquement le matin. Le port du masque y sera dorénavant obligatoire. Les personnes qui n'en seront pas munies seront refusées, prévient l'organisme chargé de la collecte et la gestion des déchets.



Le secteur aéronautique belge a déjà reçu une aide de 75 millions d'euros



Depuis l'éclatement de la crise du coronavirus, la Société fédérale de participations et d'investissements (SFPI), le bras financier du gouvernement fédéral, a déjà accordé 75 millions d'euros de soutien aux entreprises de son portefeuille. La grande majorité de cette manne a bénéficié au secteur aéronautique, écrit samedi L'Echo.



Plus de 60% des infirmiers risquent l'épuisement professionnel selon une enquête



Plus de six infirmières/infirmiers belges francophones sur dix (62%) risquent l'épuisement professionnel, a annoncé vendredi par communiqué la SIZ Nursing, la société des infirmiers francophones de soins intensifs de Belgique. L'enquête révèle que 20% des répondants ont un score élevé de perte d'accomplissement personnel, 33% ont un score élevé de déshumanisation et 46% ont un score élevé d'épuisement professionnel. Plus de 3.500 répondants ont déjà participé à l'enquête qui se poursuit jusqu'au 11 mai.



Mesures strictes pour le retour à l'entraînement des Red Lions lundi

L'équipe nationale masculine de hockey va retrouver le chemin des terrains à partir de lundi, a annoncé vendredi l'Association royale belge de hockey (ARBH). Les Red Lions se retrouveront tous les lundis, mercredis et vendredis à Kontich pour des entraînements à huis clos. " En raison des mesures sanitaires en vigueur en Belgique, l'équipe nationale devra respecter un strict protocole ", a écrit l'ARBH dans un communiqué. Les joueurs devront, entre autres, toujours respecter la distance entre deux personnes de 1,5 mètre et se laver régulièrement les mains.



30% des entreprises actives dans les arts et spectacles annoncent un risque de faillite

L'économie belge semble se redresser progressivement, relève vendredi l'Economic Risk Management Group (ERMG) sur base d'une enquête menée auprès d'entreprises et d'indépendants. Toutefois, cette amélioration reste marginale. Ainsi, 9% des entreprises interrogées rapportent un risque faillite " probable " ou " très probable ". Elles sont 30% dans cette situation dans le secteur des " arts, spectacles et services récréatifs ".



Seules les activités nautiques à caractère sportif autorisées dès lundi en Wallonie

Les activités nautiques à caractère sportif seront autorisées à partir de lundi prochain avec application stricte des règles édictées par le Conseil national de Sécurité, annonce vendredi le SPW Mobilité dans un communiqué. La navigation de plaisance, interdite depuis le début de la crise sanitaire, fait l'objet d'un assouplissement. L'accès au réseau navigable reste toutefois limité.